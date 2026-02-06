Campo Grande ganha bar inspirado na cultura da Itália

Recém-inaugurado em Campo Grande, o Preferito Bar apresenta uma nova forma de vivenciar a gastronomia italiana na cidade. Localizado no Jardim dos Estados, na Rua Euclides da Cunha, 2223, o espaço funciona de quarta a domingo, das 17h às 23h30, e propõe uma experiência inspirada na Itália dos bares, dos brindes espontâneos e da convivência despretensiosa.

A casa se afasta do modelo tradicional dos restaurantes italianos formais e busca inspiração na Itália cotidiana, onde o aperitivo ganha protagonismo e o encontro acontece sem pressa. O cardápio aposta na comida italiana de rua, em petiscos autorais, cervejas e drinks clássicos, com destaque para o Aperol Spritz.

O Preferito Bar é a primeira Casa Aperol de Mato Grosso do Sul, resultado de uma parceria direta com a marca. Um dos diferenciais do espaço é a fonte exclusiva de Aperol Spritz, servida diretamente da torneira e inspirada nas fontes de água da Itália do período do Império Romano.

À frente do projeto está o chef italiano Francesco Luigi, 38 anos, natural de Caserta, no sul da Itália, formado pela Scuola Alberghiera e com trajetória em restaurantes na Itália e no Brasil. Morando em Campo Grande há quase dez anos, ele percebeu a afinidade da cidade com a culinária italiana e o ritual do aperitivo. “Campo Grande tem ótimos restaurantes italianos, mas não tinha um bar italiano. Na Itália, assim como no Brasil, as pessoas gostam de beber, conversar e viver momentos mais informais. Foi daí que nasceu o Preferito”, contou o chef.

Chef italiano Francesco Luigi.

Com ambiente acolhedor, iluminação suave e clima intimista, o bar se propõe a ser um ponto de encontro. Aos finais de semana, o espaço recebe DJs locais e nacionais, com sets de deep house, reforçando a atmosfera contemporânea do Preferito Bar.

Serviço

Preferito Bar

Rua Euclides da Cunha, 2223 – Jardim dos Estados

De quarta a domingo

Das 17h às 23h30

Instagram: @preferitobar

