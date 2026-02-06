Menu
Menu Busca sexta, 06 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Comportamento

Campo Grande ganha bar inspirado na cultura da Itália

Espaço aposta na comida italiana de rua, aperitivos e drinks clássicos, com destaque para o Aperol Spritz

06 fevereiro 2026 - 14h43Gabrielly Gonzalez
Casa funciona de quarta a domingo no Jardim dos Estados e traz proposta inspirada na Itália dos bares.Casa funciona de quarta a domingo no Jardim dos Estados e traz proposta inspirada na Itália dos bares.   (Reprodução)

Recém-inaugurado em Campo Grande, o Preferito Bar apresenta uma nova forma de vivenciar a gastronomia italiana na cidade. Localizado no Jardim dos Estados, na Rua Euclides da Cunha, 2223, o espaço funciona de quarta a domingo, das 17h às 23h30, e propõe uma experiência inspirada na Itália dos bares, dos brindes espontâneos e da convivência despretensiosa.

A casa se afasta do modelo tradicional dos restaurantes italianos formais e busca inspiração na Itália cotidiana, onde o aperitivo ganha protagonismo e o encontro acontece sem pressa. O cardápio aposta na comida italiana de rua, em petiscos autorais, cervejas e drinks clássicos, com destaque para o Aperol Spritz.

O Preferito Bar é a primeira Casa Aperol de Mato Grosso do Sul, resultado de uma parceria direta com a marca. Um dos diferenciais do espaço é a fonte exclusiva de Aperol Spritz, servida diretamente da torneira e inspirada nas fontes de água da Itália do período do Império Romano.

À frente do projeto está o chef italiano Francesco Luigi, 38 anos, natural de Caserta, no sul da Itália, formado pela Scuola Alberghiera e com trajetória em restaurantes na Itália e no Brasil. Morando em Campo Grande há quase dez anos, ele percebeu a afinidade da cidade com a culinária italiana e o ritual do aperitivo. “Campo Grande tem ótimos restaurantes italianos, mas não tinha um bar italiano. Na Itália, assim como no Brasil, as pessoas gostam de beber, conversar e viver momentos mais informais. Foi daí que nasceu o Preferito”, contou o chef. 

Chef italiano Francesco Luigi.

Com ambiente acolhedor, iluminação suave e clima intimista, o bar se propõe a ser um ponto de encontro. Aos finais de semana, o espaço recebe DJs locais e nacionais, com sets de deep house, reforçando a atmosfera contemporânea do Preferito Bar.

Serviço

Preferito Bar
Rua Euclides da Cunha, 2223 – Jardim dos Estados
De quarta a domingo
Das 17h às 23h30
Instagram: @preferitobar

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 06/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 06/2/2026
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Comportamento
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 5/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 5/2/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 04/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 04/2/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026
Ana Paula Renault, Brigido e Leandro Boneco formam o 3&ordm; Paredão do BBB 26
Comportamento
BBB: Ana Paula Renault, Brigido e Leandro Boneco formam o paredão
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 02/02/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 02/02/2026
Crianças brincando durante as férias
Comportamento
Enquanto mães se organizam, psicopedagoga orienta volta às aulas sem estresse
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 30/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 30/1/2026
Famoso 'vira-lata caramelo' é cultura agora
Comportamento
Vira-lata caramelo se torna expressão cultural de São Paulo

Mais Lidas

Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Brasil
Adolescente mata ex-namorada de 16 anos a tiros em padaria
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento
Política
Ministério Público reconhece compra de votos, mas não vê provas para cassar Adriane Lopes
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Comportamento
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Suspeito foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque
Polícia
Após furto, ladrão de comércio morre ao tentar confrontar militar do Choque na Capital