Campo Grande lança projeto com foco em inovação e protagonismo jovem

A Prefeitura de Campo Grande lança nesta segunda-feira (11), às 18h30, no Ginásio do Instituto Mirim, o projeto “Cidade da Juventude – 2025: Campo Grande te chama para o futuro”, uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude (SEJUV).

A iniciativa promete reunir ações voltadas à educação, cultura, qualificação profissional, empreendedorismo, inovação e cidadania.

Marcado para acontecer nos dias 7, 8 e 9 de novembro, o evento será realizado na Vila Morena (Cidade do Natal), com entrada gratuita e estrutura totalmente aberta ao público.

A proposta é transformar o local em um grande centro de vivência e oportunidades para os jovens campo-grandenses.

A programação contará com oficinas, palestras, rodas de conversa, atividades culturais e interativas, além de uma praça de alimentação coordenada por atléticas universitárias e um espaço de podcast no coreto da Vila Morena.

O evento também terá a presença de instituições de ensino, universidades, empresas, cooperativas e organizações sociais parceiras.

Durante o lançamento oficial, a SEJUV assinará duas parcerias estratégicas: uma com as atléticas universitárias, reforçando a participação estudantil na organização do evento, e outra com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), ampliando o apoio acadêmico e técnico à iniciativa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também