Menu
Menu Busca sexta, 08 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Comportamento

Campo Grande lança projeto com foco em inovação e protagonismo jovem

"Cidade da Juventude 2025" acontecerá em novembro e reunirá educação, cultura, inovação, empreendedorismo e participação jovem em um só espaço

08 agosto 2025 - 15h20Carla Andréa

A Prefeitura de Campo Grande lança nesta segunda-feira (11), às 18h30, no Ginásio do Instituto Mirim, o projeto “Cidade da Juventude – 2025: Campo Grande te chama para o futuro”, uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude (SEJUV).

A iniciativa promete reunir ações voltadas à educação, cultura, qualificação profissional, empreendedorismo, inovação e cidadania.

Marcado para acontecer nos dias 7, 8 e 9 de novembro, o evento será realizado na Vila Morena (Cidade do Natal), com entrada gratuita e estrutura totalmente aberta ao público.

A proposta é transformar o local em um grande centro de vivência e oportunidades para os jovens campo-grandenses.

A programação contará com oficinas, palestras, rodas de conversa, atividades culturais e interativas, além de uma praça de alimentação coordenada por atléticas universitárias e um espaço de podcast no coreto da Vila Morena.

O evento também terá a presença de instituições de ensino, universidades, empresas, cooperativas e organizações sociais parceiras.

Durante o lançamento oficial, a SEJUV assinará duas parcerias estratégicas: uma com as atléticas universitárias, reforçando a participação estudantil na organização do evento, e outra com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), ampliando o apoio acadêmico e técnico à iniciativa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Feira de adoção busca novos lares para gatos resgatados de maus-tratos na Capital
Comportamento
Feira de adoção busca novos lares para gatos resgatados de maus-tratos na Capital
Visitação no Bioparque
Comportamento
Bioparque registra aumento de 80% no número de turistas de fora do Estado em julho
Livro com propostas de escrita criativa para crianças e adolescentes será lançado na Capital
Comportamento
Livro com propostas de escrita criativa para crianças e adolescentes será lançado na Capital
Shopping da Capital recebe feira de adoção de filhotes em celebração ao Dia dos Pais
Comportamento
Shopping da Capital recebe feira de adoção de filhotes em celebração ao Dia dos Pais
Encontro de carros antigos traz programação musical gratuita nos dias 9 e 10 de agosto
Comportamento
Encontro de carros antigos traz programação musical gratuita nos dias 9 e 10 de agosto
Raça Negra faz show especial na Capital em novembro
Comportamento
Raça Negra faz show especial na Capital em novembro
Criador de cavalos doa renda de leilão para Associação Juliano Varela
Comportamento
Criador de cavalos doa renda de leilão para Associação Juliano Varela
Professor lança corrida para promover doação de medula e sangue
Comportamento
Professor lança corrida para promover doação de medula e sangue
Feirão do Cincão do AACC/MS acontece nos dias 5 e 6 com peças a R$ 5
Comportamento
Feirão do Cincão do AACC/MS acontece nos dias 5 e 6 com peças a R$ 5
Advogadas criminalistas de MS realizam curso de tiro exclusivo
Comportamento
Advogadas criminalistas de MS realizam curso de tiro exclusivo

Mais Lidas

A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Foto: Reprodução/CM7
Polícia
JD1TV: "Morri porque matei a criança de 15 anos", corpo é encontrado com bilhete ao lado
Tereza Cristina (PP), Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos)
Política
Dois senadores de MS votaram a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande