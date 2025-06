Campo Grande recebe 14ª edição do Desapega CG no Parque Tarsila do Amaral

A 14ª edição do Desapega CG será realizada neste sábado (21), das 8h às 16h, no Parque Tarsila do Amaral, na Rua Santo Augusto, em Campo Grande.

Com entrada gratuita, a feira reunirá brechós, expositores independentes e milhares de itens com preços a partir de R$ 2, e também será pet friendly.

O evento contará com a participação de expositores de diversos bairros da Capital. Serão comercializados produtos como roupas, calçados, acessórios, brinquedos, livros, plantas e itens para casa. Segundo a organização, mais de 35 mil peças estarão disponíveis.

Idealizado pelo Coletivo de Brechós, o Desapega CG promove o consumo consciente, incentivando o reaproveitamento de itens usados e o fortalecimento da economia criativa. Em pouco mais de dois anos, o projeto já fez circular mais de 100 mil peças e beneficiou diretamente centenas de pequenos empreendedores.

