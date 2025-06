Campo Grande recebe 1º Encontro 067 Food Trucks, Cervejarias e Hamburguerias

Entre os dias 22 e 26 de agosto, Campo Grande será palco do 1º Encontro 067 de Food Trucks, Cervejarias e Hamburguerias. Um evento gratuito que unirá gastronomia, música ao vivo e celebração cultural.

A programação acontecerá diariamente, das 17h às 22h, na Praça do Papa.

Idealizado pelos Hamburgueiros do Mato Grosso do Sul, o festival promete transformar a Praça do Papa em uma grande praça de alimentação a céu aberto, reunindo os melhores food trucks da região, cervejarias artesanais, hamburguerias e outros serviços gastronômicos sobre rodas.

A iniciativa busca proporcionar uma experiência completa e familiar, com opções variadas de comidas e bebidas. O encerramento do encontro será no dia 26 de agosto, data que coincide com o aniversário da cidade.

Além dos nomes já confirmados, como o 067 Vinhos e a cervejaria Endrigo, o evento está com inscrições abertas para novos expositores.

Empreendedores que atuam com food trucks, food bikes, choperias, cafeterias, confeitarias e outros segmentos gastronômicos móveis interessados em participar devem entrar em contato pelo Instagram.

Serviço:

1º Encontro 067 de Food Trucks, Cervejarias e Hamburguerias

Data: 22 a 26 de agosto de 2025

Horário: 17h às 22h

Local: Praça do Papa, Campo Grande/MS

Entrada: gratuita

Informações e inscrições: Instagram

