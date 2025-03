Campo Grande recebe mutirão de voluntariado com 2.500 jovens

Campo Grande será palco de uma grande mobilização social entre os dias 20 e 23 de março. O evento Together – Feel the Mission reunirá cerca de 2.500 jovens voluntários no Parque de Exposições Laucídio Coelho para um fim de semana de ações comunitárias e transformação social.

O evento promoverá uma série de atividades voltadas ao auxílio de diferentes grupos da sociedade. Durante os quatro dias, os participantes visitarão hospitais, lares de idosos, casas de recuperação e unidades de acolhimento infantil.

Além disso, serão realizadas mobilizações em terminais de ônibus e uma campanha especial de doação de sangue no Hemosul.

Entre as ações programadas, destacam-se:

Doação de sangue no Hemosul;

Visitas ao Asilo São João Bosco e Casa do Idoso Nossa Senhora Aparecida;

Serenata no Hospital do Pênfigo;

Atividades no Lar de Acolhimento Infantil Lygia Hans;

Intervenções sociais nos terminais Morenão, Guaicurus e Júlio de Castilho.

O Together 2025 acontece simultaneamente em outras cinco cidades: Brasília (DF), Goiânia (GO), Cuiabá (MT), Sinop (MT) e Palmas (TO), envolvendo um total de 15 mil voluntários.

Além das ações solidárias, o evento contará com palestras, treinamentos e transmissões ao vivo conectando os participantes de diferentes regiões do Brasil.

Entre os nomes confirmados para a programação estão a neurocientista Rosana Alves e palestrantes internacionais vindos da Índia e dos Estados Unidos. O evento também contará com apresentações musicais e conferências motivacionais.

