Campo Grande recebe show da turnê "Simplesmente Roupa Nova" em agosto

Campo Grande será palco de um dos shows da “Simplesmente Roupa Nova”, da banda Roupa Nova, marcada para o dia 1º de agosto, às 21h, no Ondara Buffet.

Com mais de quatro décadas de trajetória, o Roupa Nova é um dos grupos mais emblemáticos da música brasileira. Formada no final dos anos 1970, a banda conquistou o público com sua mistura de pop rock, baladas românticas e arranjos vocais únicos.

Sucessos como “Dona”, “Linda Demais”, “Coração Pirata”, “Volta Pra Mim” e “Whisky a Go-Go” permanecem vivos na memória afetiva de várias gerações e continuam embalando trilhas sonoras e corações pelo Brasil.

Mesmo após a perda do vocalista Paulinho, em 2020, o Roupa Nova segue nos palcos mantendo sua essência. O grupo conta agora com Fábio Nestares, que desde 2021 tem assumido os vocais principais e recebido elogios por sua performance, mantendo o espírito da banda.

A apresentação promete um repertório repleto de clássicos que marcaram época. Os ingressos estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira (19).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também