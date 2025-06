Campo-grandenses poderão trocar recicláveis por alimentos neste sábado; saiba como

No próximo sábado (28), a Polícia Militar Ambiental (PMA) realizará uma ação especial de incentivo à coleta seletiva no Parque Estadual Matas do Segredo, onde os moradores de Campo Grande poderão trocar materiais recicláveis por frutas, verduras e legumes.

A dinâmica é simples: a cada quatro kg de recicláveis entregues, o participante receberá cinco kg de alimentos frescos. Para participar, é necessário retirar antecipadamente uma senha, que deve ser apresentada no dia do evento para garantir a troca.

As senhas estão sendo distribuídas em dois locais do Projeto Florestinha, em horários distintos:

Parque Estadual Mata do Segredo (Rua Vicente Migliozzi, 21 – Mata do Segredo), das 7h às 12h

Parque Cônsul Assaf Trad (Avenida Abadia de Oliveira Lima, 100 – Alphaville), das 12h às 17h

A PMA orienta que os resíduos devem ser entregues limpos e separados por tipo. Serão aceitos os seguintes materiais recicláveis:

Papel: folhas de caderno usadas, papel de impressora, jornais

Metal: latas de alumínio, tampinhas metálicas, papel alumínio limpo

Vidro: garrafas, potes de conserva, frascos de perfume

Plástico: garrafas PET, embalagens de alimentos, sacolas plásticas limpas

