Cantora de MS, Ana Castela é convidada para especial de fim de ano com Roberto Carlos

Mato Grosso do Sul estára bem representado este ano! Isso por que a cantora Sul-mato-grossense Ana Castela é uma das artistas que estarão ao lado do 'Rei' Roberto Carlos no especial de fim de ano da Globo. A novidade foi compartilhada pela apresentadora Ana Maria Braga, durante a edição do programa 'Mais Você' desta segunda-feira (30).

Além da boiadeira, outros artistas irão participar do especial com o 'Rei'. No programa de hoje, Ana Maria Braga fez o anúncio em primeira mão segurando um buquê de rosas vermelhas enviadas pelo próprio Roberto Carlos.

"Tô me achando, essas rosas aqui que meu amigo Roberto Carlos mandou para contar quem é que vai estar com ele no final de ano", começou a apresentadora. Em seguida, ela leu o bilhete enviado pelo cantor. "Oi Ana querida em primeira mão queria te contar quem vai estar no palco do nosso especial de fim de ano. Com muito amor do amigo Roberto Carlos", diz.

No dia 22 de dezembro, Ana Castela irá abrilhantar o especial ao lado dos artistas brasileiros Fábio Junior, Luísa Sonza, Jão, Mumuzinho e o apresentador Paulo Vieira. MS está indo longe, não é mesmo?!

