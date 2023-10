Cantora Sul-mato-grossense, Ana Castela vira alvo do Ministério Público Federal

A gravação do evento AgroPlay Verão 2, em setembro deste ano, pode dar muita dor de cabeça para a cantora Sul-mato-grossense Ana Castela, e Ludmilla. De acordo com o IG, as cantoras foram acionadas pelo Ministério Público Federal após as filmagens serem realizadas em um local irregular.

Segundo o órgão, que entrou com liminar pedindo o cachê dos artistas envolvidos no projeto, o imóvel de luxo escolhido como set foi construído irregularmente na Ponta do Sapê, Angra dos Reis, em uma Área de Proteção Ambiental.

O MPF afirmou que a medida tem como objetivo “reparar os danos ambientais causados pela propriedade e pelo evento”. A instituição ainda reafirmou a necessidade de “promover o debate público sobre governança e responsabilidade socioambiental (ESG) de artistas e produtores, na escolha dos locais para a realização de eventos”.

Na ação, o MPF solicita a demolição das estruturas construídas no local e indenização pelos danos causados ao meio ambiente. O órgão pede, ainda, a suspensão imediata da exploração comercial, como hospedagem, locação para eventos, gravações e publicidade.

E não apenas os outros artistas podem perder o cachê, Ana Castela e Ludmilla também entram na lista. Isso porque a medida determina o cancelamento da veiculação do conteúdo produzido durante o AgroPlay Verão e o repasse dos pagamentos realizados pelas apresentações no evento.

“A intenção é destinar esses valores a projetos de recuperação ambiental. Também requer a condenação dos artistas e produtores para que compartilhem informações sobre a importância do patrimônio ambiental protegido pela APA Tamoios em suas redes sociais”, detalhou a nota do MPF, enviada ao portal de notícias.

Além das duas cantoras, o AgroPlay Verão 2 contou com a participação de Luan Pereira, Lucas Medeiros e a dupla Guilherme e Benuto.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também