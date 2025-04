Cãocurso: Evento pet incentiva a adoção de vira-latas na Capital

A Cervejaria Canalhas, em parceria com a Maranatha Pet Shop, realiza no próximo domingo (13), a partir das 15h, o Cãocurso “Miss Vira-Lata”. A ideia é incentivar a adoção responsável e arrecadar fundos para ONGs de proteção animal de Campo Grande.

De acordo com um dos proprietários do bar, Renato Heimbach, o concurso iniciou em 2020, após o sucesso da primeira edição, eles voltaram com o evento, dessa vez, em parceria com três ONGs que ainda enfrentam dificuldades na hora de achar um lar para os cãezinhos sem raça definida.

"Os cachorrinhos vira-latas, infelizmente, são mais difíceis de serem adotados, então, estamos realizando esse evento para enaltecer a beleza dos cachorros sem raça, através de uma brincadeira, e ainda levantar arrecadações para as ONGs", explicou.

A programação terá concurso de cães vira-latas, feira de adoção, leilão solidário, exposição de produtos pet, além de apresentações musicais e atividades para o público infantil. Estarão presentes as organizações Anjos da Dani, Fiel Amigo e Cão Feliz, que levarão cães disponíveis para adoção e comercializarão produtos com o objetivo de fortalecer suas ações.

Também estão previstas ações voltadas à saúde animal, como vacinação antirrábica e orientações oferecidas pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), além de distribuição de amostras de produtos pet por expositores locais.

O leilão solidário terá itens doados por empresas parceiras, com toda a renda revertida para as ONGs envolvidas.

Já a atração principal, o concurso “Miss Vira-Lata”, está com inscrições abertas. Os tutores interessados devem acessar as redes sociais da Cervejaria Canalhas ou da Maranatha Pet Shop, preencher o formulário de inscrição online e levá-lo impresso no dia do evento. A apresentação dos cães será realizada durante a programação da tarde.

Serviço:

Data: 13/04 (domingo)

Horário: A partir das 15h

Local: Cervejaria Canalhas – Rua Oceano Atlântico, 99

Entrada gratuita (contribuições voluntárias em ração ou no leilão são bem-vindas)

