Capital recebe bazar solidário com itens da Receita Federal em apoio a projeto social

Nos dias 8 e 9 de maio, o estacionamento do Fort Atacadista Cafezais, na Avenida Gury Marques, 7418, será palco de um bazar com produtos doados pela Receita Federal, cujos recursos arrecadados serão destinados ao projeto social das Irmãs Franciscanas de São José.

Com funcionamento das 7h às 19h, o bazar oferecerá uma ampla variedade de itens, como perfumes, maquiagens, cremes hidratantes, roupas, eletrônicos, acessórios, garrafas térmicas, ferros a vapor, secadores de cabelo profissionais, materiais de pesca e bolsas.

Os pagamentos poderão ser feitos em dinheiro, Pix ou cartão de débito.

Todo o valor arrecadado será revertido para a manutenção do Centro de Apoio à Família, que atende diariamente mais de 100 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no Bairro Moreninha I.

A iniciativa oferece atividades de educação, saúde, assistência social, oficinas artísticas, esportes e ações contra o bullying, com foco no acolhimento e desenvolvimento integral de crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos.

