Capital terá Missa Solene em ação de graças pelo início do pontificado do Papa Leão XIV

A Arquidiocese de Campo Grande convida a comunidade católica para participar da Missa Solene em ação de graças pelo início do pontificado de Papa Leão XIV, escolhido nesta quinta-feira (8) para ser o sucessor de Papa Francisco.

A celebração será realizada nesta quinta-feira, às 19h, na Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua, localizada na Travessa Lydia Baís, no Centro de Capital.

A missa será presidida pelo arcebispo metropolitano, Dom Dimas Lara Barbosa. O momento litúrgico tem como objetivo reunir os fiéis em oração pelo novo Papa.

