Cara de pau: gato é flagrado comendo presunto dentro de geladeira de supermercado

Sem limites e faminto: assim pode ser definido o gato que foi flagrado dentro de uma geladeira de um supermercado comendo presunto. O caso aconteceu no último fim de semana, em Mar del Plata, na Argentina. O vídeo do bichano se deliciando, sem se importar com a aproximação de pessoas, viralizou nas redes sociais.

O fato é que além do viral na internet, a invasão do bichano pode até tirar risadas de quem assiste o vídeo, mas foi a responsável pelo fechamento do estabelecimento.

Segundo jornais locais, após o vídeo feito por um dos clientes, inspetores de segurança alimentar visitaram o mercado e acabaram encontrando diversas irregularidades no local e até alimentos sem permissão para serem vendidos.

O estabelecimento deverá receber multas, e passar por vistorias futuramente, para que retome os atendimentos.

