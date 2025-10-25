Caramelo tropicAU: 'Doguinho' mais amado do Brasil faz sucessos nas adoções e até na telinha

Eles estão por toda parte, nas ruas, em lares, nas redes sociais e, agora, estrelando na telinha. O cachorro caramelo virou símbolo do Brasil, representando histórias de amor, recomeços e companheirismo. Agora, virou filme! Estrelado por Rafael Vitti e pelo cachorro Amendoim, o longa, "Caramelo" conta a história de um chef de cozinha que enfrenta um câncer e cria laços com um vira-lata. A trama combina drama e comédia e tem o vínculo entre os dois como eixo principal.

Em Campo Grande, as histórias de amor com esses animais também dariam um filme. A jornalista Gabrielly Scaramuzzi sabe bem disso. Ela e a família, decidiram adotar um pet e um dos critérios na época foi de que: seria um vira-lata caramelo, e assim a Paçoca entrou na vida deles.

"Quando vimos ela, já nos apaixonamos. Ela parecia estar esperando por algo ou por alguém", conta emocionada. A decisão de adotar veio do coração. "Ver cachorrinhos sofrendo na rua, com fome, frio e sem um lar, corta o coração. Existem tantos animais vivendo em situação de rua, então por que não dar uma chance a eles? Adotar é um ato de amor, e também de incentivo ao trabalho das protetoras, que fazem tudo com tanto custo e sem recursos", incentivou.

De acordo com a jornalista, Paçoca é o xodó da casa e, como todo bom caramelo, tem suas manias irresistíveis. "Adora latir pra motoqueiro, morder a água, e se tiver algo pra destruir, não perde tempo!", brinca Gabrielly. "Eles são o símbolo da resistência das ruas, mas com um amor incondicional. Caramelo é tudo de bom!", declara.

Mas afinal, o que é o famoso "caramelo"? A veterinária Letícia Robalinho explicou à reportagem. "O caramelo não é uma raça, e sim um cão sem raça definida, o famoso vira-lata. O nome vem da cor do pelo amarelado, bege ou dourado, que lembra o doce caramelo."

Segundo ela, essa coloração é resultado de um gene dominante e pode até ter ajudado esses cães a sobreviverem melhor nas ruas. "A pelagem caramelo proporciona camuflagem e resistência ao calor tropical. Por isso, é tão comum encontrarmos cães dessa cor por todo o Brasil", esclareceu.

Letícia destaca ainda que o recente sucesso dos caramelos no cinema vai muito além da fofura. "O filme tem um papel essencial em reforçar a importância da adoção e desconstruir o preconceito com cães sem raça definida. Esses animais já sofreram muito e merecem respeito, cuidado e um lar de verdade. Adotar é lindo, mas é preciso também garantir o bem-estar do animal com vacinação, vermifugação e muito amor", orientou a profissional.

Esse desejo de que o filme propague a mensagem de adotar está também no coração de quem vive a rotina da proteção animal. Tereza Bandeira, responsável há 10 anos pela ONG Pedacinho do Céu, conta que os caramelos sempre foram um sucesso no abrigo. "Hoje temos cinco adultos e alguns filhotes recém-nascidos dessa cor. O caramelo é um vira-lata lindo e muito amável. Pra gente, é ótimo vê-lo se tornar um símbolo, porque valoriza o nosso trabalho", comemora.

Tereza espera que o encanto pelo caramelo inspire mais pessoas a adotarem. "Precisamos de ajuda o ano todo. Quando a mídia mostra a história de um vira-lata, isso traz um alívio enorme, porque ajuda a mudar vidas. Meu desejo é que adotem muitos caramelos, mas acima de tudo, que adotem pela conexão, pelo amor. Eles são puro amor", concluiu.

