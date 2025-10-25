Menu
Menu Busca sábado, 25 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Comportamento

Caramelo tropicAU: 'Doguinho' mais amado do Brasil faz sucessos nas adoções e até na telinha

Vira-lata é conhecido por sua pelagem, que proporciona camuflagem e o faz ser reconhecido nacionalmente

25 outubro 2025 - 10h14Taynara Menezes
Os caramelos se tornaram ícone do paísOs caramelos se tornaram ícone do país   (Foto: Reprodução )

Eles estão por toda parte, nas ruas, em lares, nas redes sociais e, agora, estrelando na telinha. O cachorro caramelo virou símbolo do Brasil, representando histórias de amor, recomeços e companheirismo. Agora, virou filme! Estrelado por Rafael Vitti e pelo cachorro Amendoim, o longa, "Caramelo" conta a história de um chef de cozinha que enfrenta um câncer e cria laços com um vira-lata. A trama combina drama e comédia e tem o vínculo entre os dois como eixo principal.

Em Campo Grande, as histórias de amor com esses animais também dariam um filme. A jornalista Gabrielly Scaramuzzi sabe bem disso. Ela e a família, decidiram adotar um pet e um dos critérios na época foi de que: seria um vira-lata caramelo, e assim a Paçoca entrou na vida deles.

"Quando vimos ela, já nos apaixonamos. Ela parecia estar esperando por algo ou por alguém", conta emocionada. A decisão de adotar veio do coração. "Ver cachorrinhos sofrendo na rua, com fome, frio e sem um lar, corta o coração. Existem tantos animais vivendo em situação de rua, então por que não dar uma chance a eles? Adotar é um ato de amor, e também de incentivo ao trabalho das protetoras, que fazem tudo com tanto custo e sem recursos", incentivou. 

De acordo com a jornalista, Paçoca é o xodó da casa e, como todo bom caramelo, tem suas manias irresistíveis. "Adora latir pra motoqueiro, morder a água, e se tiver algo pra destruir, não perde tempo!", brinca Gabrielly. "Eles são o símbolo da resistência das ruas, mas com um amor incondicional. Caramelo é tudo de bom!", declara.

Mas afinal, o que é o famoso "caramelo"? A veterinária Letícia Robalinho explicou à reportagem. "O caramelo não é uma raça, e sim um cão sem raça definida, o famoso vira-lata. O nome vem da cor do pelo amarelado, bege ou dourado, que lembra o doce caramelo."

Segundo ela, essa coloração é resultado de um gene dominante e pode até ter ajudado esses cães a sobreviverem melhor nas ruas. "A pelagem caramelo proporciona camuflagem e resistência ao calor tropical. Por isso, é tão comum encontrarmos cães dessa cor por todo o Brasil", esclareceu.

Letícia destaca ainda que o recente sucesso dos caramelos no cinema vai muito além da fofura. "O filme tem um papel essencial em reforçar a importância da adoção e desconstruir o preconceito com cães sem raça definida. Esses animais já sofreram muito e merecem respeito, cuidado e um lar de verdade. Adotar é lindo, mas é preciso também garantir o bem-estar do animal com vacinação, vermifugação e muito amor", orientou a profissional. 

Esse desejo de que o filme propague a mensagem de adotar está também no coração de quem vive a rotina da proteção animal. Tereza Bandeira, responsável há 10 anos pela ONG Pedacinho do Céu, conta que os caramelos sempre foram um sucesso no abrigo. "Hoje temos cinco adultos e alguns filhotes recém-nascidos dessa cor. O caramelo é um vira-lata lindo e muito amável. Pra gente, é ótimo vê-lo se tornar um símbolo, porque valoriza o nosso trabalho", comemora.

Tereza espera que o encanto pelo caramelo inspire mais pessoas a adotarem. "Precisamos de ajuda o ano todo. Quando a mídia mostra a história de um vira-lata, isso traz um alívio enorme, porque ajuda a mudar vidas. Meu desejo é que adotem muitos caramelos, mas acima de tudo, que adotem pela conexão, pelo amor. Eles são puro amor", concluiu. 

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Burger Fest 2025 desafia hamburguerias da Capital a criarem melhor hambúrguer do país
Comportamento
Burger Fest 2025 desafia hamburguerias da Capital a criarem melhor hambúrguer do país
Dirigida por Lucas Oliver, o elenco conta com Giovanna Zottino, Lantiery Muniz e Daniel Smidt
Comportamento
Estreia de novela regional vertical é destaque nesse fim de semana na Capital
JD1TV: Hotéis para pets em Campo Grande oferecem rotina de lazer e bem-estar
Comportamento
JD1TV: Hotéis para pets em Campo Grande oferecem rotina de lazer e bem-estar
JD1TV: Di Ferrero e Isabeli Fontana fazem passeio de fusca por Campo Grande
Comportamento
JD1TV: Di Ferrero e Isabeli Fontana fazem passeio de fusca por Campo Grande
Sede do TCE-MS -
Comportamento
Ex-vereador de Santa Rita do Pardo é isento de devolver R$ 31,8 mil após recurso no TCE
Renato Albani apresenta novo show "A Ignorância É Uma Dádiva" em Campo Grande
Comportamento
Renato Albani apresenta novo show "A Ignorância É Uma Dádiva" em Campo Grande
Exposição de carros antigos une paixão automotiva e solidariedade neste sábado na Capital
Comportamento
Exposição de carros antigos une paixão automotiva e solidariedade neste sábado na Capital
Iniciativa criada por quatro enfermeiras fortalece empreendedorismo feminino na Capital
Comportamento
Iniciativa criada por quatro enfermeiras fortalece empreendedorismo feminino na Capital
McDonald's lança baldes temáticos para o Dia das Bruxas
Comportamento
McDonald's lança baldes temáticos para o Dia das Bruxas
Café com Negócios reúne líderes para discutir tendências do mercado imobiliário em MS
Comportamento
Café com Negócios reúne líderes para discutir tendências do mercado imobiliário em MS

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Polícia
Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Confusão por dívida de R$ 35 mil termina em agressão em loja de veículos na Piratininga