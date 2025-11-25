Caravana da Coca-Cola volta às ruas da Capital em dezembro

A magia do Natal vai invadir novamente as ruas de Campo Grande no dia 16 de dezembro, quando a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola retorna à Capital. O desfile festivo, famoso pelos caminhões iluminados e pelo clima encantador, é um dos eventos mais esperados pelas famílias nesta época do ano.

A passagem da caravana está prevista para começar às 19h, com três pontos de referência já confirmados no trajeto:

Comper Itanhangá – Rua Joaquim Murtinho, 1679

Parque das Nações Indígenas

Praça Ary Coelho

O percurso completo ainda não foi detalhado e pode ser alterado sem aviso prévio, conforme alerta a organização.

A atração faz parte da campanha nacional da Coca-Cola, que leva às cidades brasileiras caminhões temáticos, luzes especiais e personagens natalinos, reforçando mensagens de união e celebração.

Em Campo Grande, a caravana costuma reunir grande público, que acompanha a passagem dos veículos decorados e registra o momento em fotos e vídeos. Interessados em prestigiar o desfile devem se programar e acompanhar possíveis atualizações da rota.

