Menu
Menu Busca terça, 25 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Comportamento

Caravana da Coca-Cola volta às ruas da Capital em dezembro

Caminhões iluminados percorrem Campo Grande no dia 16, a partir das 19h

25 novembro 2025 - 15h39Taynara Menezes
A atração faz parte da campanha nacional da Coca-ColaA atração faz parte da campanha nacional da Coca-Cola   (Foto: Divulgação )

A magia do Natal vai invadir novamente as ruas de Campo Grande no dia 16 de dezembro, quando a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola retorna à Capital. O desfile festivo, famoso pelos caminhões iluminados e pelo clima encantador, é um dos eventos mais esperados pelas famílias nesta época do ano.

A passagem da caravana está prevista para começar às 19h, com três pontos de referência já confirmados no trajeto:

Comper Itanhangá – Rua Joaquim Murtinho, 1679

Parque das Nações Indígenas

Praça Ary Coelho

O percurso completo ainda não foi detalhado e pode ser alterado sem aviso prévio, conforme alerta a organização.

A atração faz parte da campanha nacional da Coca-Cola, que leva às cidades brasileiras caminhões temáticos, luzes especiais e personagens natalinos, reforçando mensagens de união e celebração.

Em Campo Grande, a caravana costuma reunir grande público, que acompanha a passagem dos veículos decorados e registra o momento em fotos e vídeos. Interessados em prestigiar o desfile devem se programar e acompanhar possíveis atualizações da rota.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Rede californiana de fast-food inaugura loja em shopping de Campo Grande
Comportamento
Rede californiana de fast-food inaugura loja em shopping de Campo Grande
Marina trabalha com moda sustentável há 10 anos
Comportamento
Luxo sustentável ganha espaço e movimenta a moda circular com marcas de grife
TJMS realiza Cantata de Natal com apresentação aberta ao público
Comportamento
TJMS realiza Cantata de Natal com apresentação aberta ao público
Jovem é finalista de renomado prêmio
Comportamento
Modelo de Nova Andradina é finalista de prêmio renomado no Brasil
Imagem Ilustrativa
Polícia
Militar do Exército é preso após esconder simulacro de arma comprado pela Shopee em Campo Grande
'Café com Negócios' aborda gestão, estratégia e vendas na Capital
Comportamento
'Café com Negócios' aborda gestão, estratégia e vendas na Capital
Thiaguinho protagonizou o Hino Nacional no GP de São Paulo
Comportamento
"Menino de Ponta Porã": Thiaguinho canta Hino Nacional no GP de SP e relembra infância em MS
Os 'sugars' aumentaram em MS
Comportamento
Sugar Baby ou Daddy? Mulheres puxam crescimento de perfis sugar em MS
Kamisa 10 será participação especial na gravação do novo DVD de Kaio & Gabriel
Comportamento
Kamisa 10 será participação especial na gravação do novo DVD de Kaio & Gabriel
Atleta do Real Madrid e influencer
Cultura
Com balões e rosas, Vinicius Júnior assume namoro com Virgínia: 'V&V'

Mais Lidas

Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Everson foi morto a tiros
Polícia
Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Casas populares
Cidade
Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital