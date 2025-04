Carlo Acutis, que curou menino de Campo Grande, será canonizado este mês

O italiano Carlo Acutis, que curou um menino de três anos em 2013 em Campo Grande, será canonizado no dia 27 de abril em uma cerimônia na Praça de São Pedro. A informação foi confirmada pelo Vaticano.

Conforme informações apuradas pelo G1, não há confirmações que o papa Francisco, que se recupera de sua longa internação devido a uma dupla pneumonia, estará presente.

Quem é Carlo Acutis

Carlo morreu de leucemia, em 2006, aos 15 anos. Famoso por criar conteúdo cristão na internet, ele tinha um site para catalogar milagres. A Igreja Católica o apelidou de "influencer da santidade".

Em 2019, o Vaticano reconheceu e creditou a Carlo um milagre que aconteceu na Capital de Mato Grosso do Sul. Uma criança, com 3 anos na época, em 2013, enfrentava uma anomalia no pâncreas e foi curada após tocar uma roupa que tinha o sangue do italiano.

O milagre no Brasil aconteceu no dia 12 de outubro de 2010, exatamente quatro anos após a morte de Carlo Acutis. Em 2020, Francisco declarou o italiano beato.

Neste ano, o papa reconheceu um segundo milagre atribuído ao "padroeiro da internet". Segundo o Vaticano, Carlo curou uma jovem da Costa Rica que sofreu um acidente.

