Caso Filó: influenciador recorre a vaquinha para pagar multa do Ibama

O influenciador Agenor Tupinambá abriu uma vaquinha para tentar pagar a multa aplicada pelo Ibama. Ele foi multado em mais de R$ 17 mil pelo Instituto, por supostos maus-tratos à capivara Filó. Em menos de 1h, o influenciador arrecadou mais da meta, com quase R$ 20 mil.

Agenor divulgou em suas redes sociais um endereço e um link de uma vaquinha virtual destinado a arrecadar dinheiro para pagar as multas.

Nesta semana, o influenciador publicou vídeos se despedindo da capivara, que teve de ser entregue ao Ibama. A ideia é fazer com que ela se integre a um bando e possa viver na natureza.

Agenor também foi obrigado a apagar todas as fotos e vídeos da capivara em seus perfis nas redes sociais.

