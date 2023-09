Caso Kayky Brito: motorista vai doar parte do valor recebido em vaquinha

Diones Coelho da Silva, motorista que atropelou o ator Kayky Brito no último dia 2, arrecadou mais de R$ 173 mil em uma vaquinha online, aberta por ele para arcar com os custos de seu carro após o acidente. De acordo com ele, parte do valor será doado.

Ao influencer Rafael Múrmura, Diones afirmou que deseja comprar cestas básicas para entregar a outras pessoas. Veja o vídeo aqui.

“Deus já me deu o que eu precisava para poder recomeçar a minha vida. Então, o que passou disso, o que vai passar, quero transbordar na vida das outras pessoas. Daquelas que precisam também, assim como eu precisei. Esse é o desejo do meu coração”, disse ele.

Diones disse que encerraria a vaquinha nessa sexta-feira (8). A meta inicial do motorista era de R$ 30 mil, para “cobrir o prejuízo do meu carro, a franquia do seguro, a prestação do carro, a mensalidade do seguro e despesas com meus filhos até o carro ficar pronto e eu voltar a trabalhar novamente”.

Em pouco mais de duas horas, a iniciativa já havia arrecado mais de R$ 64 mil.

