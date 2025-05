Cerveja + ciência? Capital recebe maior festival científico do mundo; confira

Nos dias 19, 20 e 21 de maio, Campo Grande será palco de um do festival Pint of Science, que neste ano comemora uma década no Brasil.

A Capital sul-mato-grossense se une a outras 168 cidades brasileiras para participar da edição comemorativa. O objetivo é levar conhecimento científico para fora das universidades, promovendo conversas acessíveis e informais em bares e cervejarias da cidade.

Com encontros programados para as noites dos três dias, sempre a partir das 19h30, os debates acontecerão simultaneamente na Koch Bier Cervejaria e na Capivas Cervejaria. A participação é gratuita e não exige inscrição prévia.

O público poderá acompanhar apresentações e bate-papos com pesquisadores da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), FIOCRUZ-MS (Fundação Oswaldo Cruz), UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Embrapa e da SEMADESC (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), abordando temas atuais e de grande relevância social.

Entre os destaques da programação estão as mesas:

“Entre Desafios e Descobertas: Reflexões Sobre Saúde Mental”, com a pesquisadora da Fiocruz-MS, Sílvia Moraes, que discutirá vivências ligadas à saúde mental na adolescência;

“Das cinzas às cheias, quantas vidas tem o Pantanal?”, abordando os impactos das queimadas e das inundações na biodiversidade pantaneira;

“Salve-se Quem Puder: Estratégias Para Não Deixar a Terra no Forno”, com reflexões sobre o papel das políticas públicas frente às mudanças climáticas.

A programação completa de Campo Grande e das demais cidades pode ser consultada em breve no site oficial do festival.

