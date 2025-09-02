Menu
Comportamento

Chegada de Pulôver azul de Carlo Acutis emociona fiéis em Campo Grande

Relíquia ficará na Paróquia São Sebastião após cerimônia no Vaticano

02 setembro 2025 - 14h08Carla Andréa

Campo Grande iniciou, nesta segunda-feira (1º), a Semana da Canonização de Carlo Acutis com a chegada do pulôver azul usado pelo jovem italiano, considerado uma das principais relíquias do futuro santo.

A peça, conduzida pelo Corpo de Bombeiros até a Paróquia São Sebastião, emocionou mais de 1,2 mil fiéis durante a celebração que marcou a abertura da programação.

Exposta em uma redoma de acrílico no altar, a vestimenta ficará disponível nas missas até esta terça-feira (2), sendo depois levada à Capela do Milagre, na Vila Margarida.

O retorno à matriz está previsto para domingo (7), quando será celebrada a missa de ação de graças pela canonização.

“É um momento realmente muito especial, muito emocionante. Ver uma realidade atual, com um jovem de 15 anos, é muito forte e reforça a nossa fé cristã, católica”, destacou a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, que acompanhou a celebração.

Caminho até a santidade

A canonização de Carlo Acutis será realizada no próximo domingo (7), no Vaticano, após cinco meses de espera.

A cerimônia estava marcada para abril, durante o Jubileu dos Adolescentes, mas foi adiada devido à morte do Papa Francisco.

O processo reconheceu dois milagres atribuídos ao jovem: o primeiro em 2010, em Campo Grande, quando o menino Matheus Lins Vianna, então com seis anos, foi curado de uma grave malformação no pâncreas após orações diante da imagem de Carlo.

O segundo ocorreu na Itália, em 2023, com a recuperação de uma mulher que enfrentava complicações no parto.

Relíquia sob cuidados

De acordo com a coordenadora da programação, Dulce de Morais, a relíquia não estará aberta para visitação livre durante o dia, apenas nas celebrações.

“Após a canonização, uma equipe fará a preparação necessária para que, em seguida, o pulôver passe a ficar disponível na Paróquia São Sebastião, mas ainda sem data definida”, informou.

Programação da Semana da Canonização

As atividades seguem até sábado (6) na Capela do Milagre, com missas, momentos de oração, vigília, noite da juventude e noite mariana.

No domingo (7), a programação será dedicada à canonização, com início às 4h (horário de Mato Grosso do Sul), transmissão ao vivo da cerimônia no Vaticano, veneração da relíquia e missa solene.

O encerramento será com um almoço de confraternização no Clube Estoril.

Locais

Capela do Milagre: Rua Ismael Silva, 10 – Jardim Marabá/Vila Margarida

Paróquia São Sebastião (Igreja Matriz): Rua Minas Gerais, 549 – Monte Carlo

