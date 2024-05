'Chicão Castro e Amigos' fazem show beneficente para receber doações para o RS

Pensando em ajudar a população do Rio Grande do Sul que está enfrentando momento crítico, após enchentes devido as fortes chuvas, será realizado um show beneficente no Quiosque do Poeta, localizado na Avenida do Poeta, em Campo Grande, na próxima segunda-feira (13). A atração ficará por conta de 'Chicão Castro e Amigos'.

O evento está marcado para às 19h. Veja o que pode ser doado:

Alimentos não perecíveis

* Comida enlatada;

Roupas de cama

* lençois;

* toalhas;

* cobertores;

Produtos de higiene pessoal

* Sabonete;

* absorvente feminino;

* creme dental;

* escova de dentes;

Utilidades

* Lanterna;

* Pilhas;

- Água;

- Brinquedos.

