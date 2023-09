Chico que não decepciona? Repercussão da traição virou até marketing nacional

Que o Chico, ex-namorado da cantora Luísa Sonza, decepcionou muita gente, isso todo mundo sabe. Nas redes sociais o assunto tomou conta, e agora até marketing estão fazendo sobre o caso. Calma, que o JD1 explica!

Tudo começou com a música 'Chico' que Luísa dedicou ao namorado, até então. Depois do ato romântico, o casal caiu nas graças dos brasileiros, mas a história não teve um final feliz. Isso porque Chico traiu a cantora aos 3 meses de namoro, e ela decidiu levar o assunto para um programa ao vivo, em rede nacional, na manhã desta quarta-feira (20).

Desde a exposição, o ex-namorado vem sendo detonado na internet, após desapontar a todos. Com isso, fãs passaram a defender a cantora, enquanto outros já criaram memes, e alguns, até marketing já fizeram. É o caso da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo).

No auge de toda a história, a agência governamental publicou em suas redes sociais sobre o Rio São Francisco, dando a entender sobre toda a repercussão de Chico.

"Quer ver um Chico que não decepciona? O Rio São Francisco! Além de abastecer 7 estados, sendo essencial para a qualidade de vida de muitos brasileiros, o Chico ainda promove o turismo sustentável e ecoturismo, aquecendo a economia do nosso Brasil. Não tem como não amar, né?", escreveu nos perfis oficiais.

Nos comentários, muitos internautas pegaram a referência. "Rapidoss até as redes sociais funcionam com coerência agora", escreveu uma. "E o prêmio de melhor social media vai para... isso que é um timing...", comentou outro. "Mandaram bem nessa referência", "Não perdeu tempo hemm" e "Aumenta o salário do pessoal do mkt!!" foram outros comentários da publicação. Confira:

