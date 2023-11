Cidade italiana emite alerta após leão escapar de circo: "não saia de cada"

A cidade italiana de Ladispoli entrou em alerta nesse sábado (11), depois que um leão fugiu de um circo na região. O município tem 40 mil habitantes e fica a cerca de 50 km a oeste de Roma, capital do país.

Alessandro Grando, prefeito de Ladispoli, divulgou o alerta por meio do Facebook e pediu à população que permaneça em casa até que o felino seja capturado.

“Um leão escapou do circo. A equipe do circo está implementando as operações de captura, com o apoio da polícia local”, escreveu, indicando que o animal foi avistado perto do local de onde fugiu. “Pedimos que sejam muito cautelosos e evitem qualquer movimento até novo aviso”, acrescentou.

Grando ressaltou que não autorizou a presença de circo com leões em Ladispoli, mas que não poderia impedir a instalação do evento devido às leis italianas.

Moradores da região chegaram a registrar algumas imagens do animal andando pela cidade. Veja:

“Para quem vai começar a perguntar: por que ainda manda o circo com animais vir para Ladispoli? Por que o prefeito autorizou o circo? A resposta é que não autorizei nada, não cabe a mim fazê-lo e que, infelizmente, não podemos proibir a vinda de circos com animais à nossa cidade”, explicou na publicação.

Segundo o prefeito, em 2017, a cidade tentou proibir os eventos do tipo, mas perdeu o processo na Justiça. Neste ano, o senado italiano autorizou que o decreto legislativo sobre a lei que proíbe a utilização de animais em circos no país seja apresentado apenas em 2024.

“Até que as regras mudem, não poderemos fazer de outra forma”, destacou o prefeito de Ladispoli.

Deixe seu Comentário

Leia Também