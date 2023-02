Cidade "queridinha" dos globais, ator Rainer Cadete compartilha fotos em Bonito

Mais um artista para chamar de nosso hóspede! O ator Rainer Cadete está por Mato Grosso do Sul e compartilhou toda a viagem nas redes sociais. Seja em Bonito ou em Bodoquena, as belezas naturais foram destacadas pelo global no Instagram.

"Sorria, você está em Bonito!", escreveu o ator. Na internet, Rainer compartilhou fotos e as aventuras que teve ao longo da passagem por Bonito e Serra da Bodoquena.

Em outra publicação, o global escreveu: "O nome desse lugar é 'buraco do macaco', em Bodoquena (MS), mas pode ser chamado também de 'um pedaço do paraíso' ".

Além das belezas naturais, o ator Rainer Cadete compartilhou uma foto completamente nu, no Buraco do Macaco, uma espécie de caverna inundada na Serra da Bodoquena. Sem nenhuma peça de roupa, Cadete compartilhou com os seguidores as belezas do nosso MS.

Rainer está no Estado gravando a nova novela das 21h da TV Globo, "Terra e Paixão". Na trama, o ator deve interpretar um golpista. Quem aí já está ansioso para a nova novela?! Confira:

