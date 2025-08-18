Cinemark participa da 2ª Semana do Cinema de 2025 com ingressos a R$ 10

De 28 de agosto a 3 de setembro, a Cinemark participa da 2ª Semana do Cinema de 2025, oferecendo aos espectadores ingressos promocionais a R$ 10 para sessões em 2D, 3D e XD, e R$ 20 para Salas Prime e Poltronas D-BOX selecionadas.

A ação é válida nas unidades da rede, incluindo a de Campo Grande, localizada no Shopping Campo Grande, exceto nas salas Cidade Jardim (SP) e Village Mall (RJ). Filmes de conteúdo especial não estão contemplados.

Durante a semana, o público poderá conferir lançamentos e sucessos da programação regular da Cinemark, como Lilo & Stitch, A Hora do Mal, Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda, Quarteto Fantástico, Superman, Como Treinar o Seu Dragão e o clássico Interstellar.

Combos promocionais

Além do desconto nos ingressos, a rede preparou ofertas especiais em combos de pipoca, bebida e colecionáveis de filmes, com valores que vão de R$ 39,00 a R$ 99,00.

Entre os produtos disponíveis estão baldes do Superman, do Stitch, de Banguela e copos do Quarteto Fantástico. A disponibilidade varia conforme a unidade.

Combo individual: 1 pipoca pequena + 1 bebida pequena + 1 colecionável elegível – R$ 39,00

Combo grande: 1 pipoca grande + 1 bebida média + 1 colecionável elegível – R$ 59,00

Combo para dividir: 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + 1 colecionável elegível – R$ 79,00

Combo família: 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + 2 colecionáveis elegíveis – R$ 99,00

Membros do Cinemark Club têm até 15% de desconto adicional nos combos promocionais e podem adquirir o ingresso Club Fan também por R$ 10, garantindo descontos no Snack Bar por um ano e acúmulo de pontos, sem custo adicional.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também