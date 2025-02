Clima de folia: Instituto Tamo Junto mobiliza voluntários para doar sangue neste sábado

O Instituto TMJ (Tamo Junto) se reúne mais uma vez para uma causa nobre: a doação de sangue e ajudar quem precisa. A ação solidária, que ocorre duas vezes ao ano, tem como objetivo reforçar os estoques do Hemosul de Campo Grande. O primeiro movimento de 2025 acontecerá neste sábado (22), a partir das 7h, na Av. Fernando Corrêa da Costa. Todos os tipos sanguíneos são bem-vindos para a doação!.

A data foi escolhida pensando no período de Carnaval, época em que a demanda aumenta, devido a acidentes e emergências médicas, e os doadores diminuem devido as festividades.

A presidente do TMJ, Pollyana Renovato, destaca que a solidariedade faz parte da essência do grupo. “Já virou tradição para nós doarmos sangue. Sabemos da importância desse ato e sempre mobilizamos nossos amigos e voluntários para contribuir. Pequenos gestos podem salvar muitas vidas”, afirmou ela.

O presidente de honra do Instituto, Carlos Alberto de Assis, que há 48 anos é doador regular, reforça a relevância dessa atitude. “Doar sangue não custa nada e salva vidas. Uma única doação pode salvar até quatro vidas. Sempre que posso, faço questão de incentivar essa causa, pois sei o quanto faz diferença para quem precisa”, declarou.

A importância de doar sangue

A doação de sangue é essencial para garantir o atendimento a pacientes que passam por cirurgias, tratamentos contra doenças como câncer, além de vítimas de acidentes. A manutenção dos estoques nos hemocentros depende da solidariedade da população.

Veja os critérios principais para doar sangue:

- Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam de autorização dos responsáveis);

- Pesar no mínimo 51 kg;

- Estar bem alimentado e hidratado;

- Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas;

- Ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior;

- Não estar gripado ou com febre;

- Não ter feito tatuagem ou piercing nos últimos 12 meses.

Sobre o Instituto Tamo Junto



Com o lema, “fazer o Bem, sem olhar a quem”, o Instituto TMJ é uma entidade voltada para a promoção da inclusão social, cidadania e responsabilidade comunitária, atuando por meio de ações conjuntas e colaborações com a sociedade. Desde sua fundação, tem gerado impacto positivo na vida de milhares de pessoas, sempre com o objetivo de promover mudanças sociais e fortalecer valores coletivos.

