CNH MS SOCIAL: Aos 59 anos, mulher é a primeira PCD a finalizar processo de habilitação

De 250 pessoas com deficiência (PCD) inscritas no programa CNH MS Social, Eliane Amarilha Guimarães se tornou a primeira a conquistar o documento na categoria B por meio da iniciativa do Governo do Estado executada pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). Ela recebeu a habilitação na tarde de sexta-feira (21).

Mãe de um casal, Eliane possui uma limitação física em uma das pernas, mas contou que foi uma das netas que a inscreveu no programa. Agora com a CNH em mãos, ela planeja juntar dinheiro para comprar um carro e ampliar o comércio dos produtos e cosméticos que ela vende na régio onde mora. “Agora vou ter que dar um jeito de comprar uma “chimbiquinha”, diz bem humorada. Outro plano, é participar da romaria em honra à Nossa Senhora Aparecida no mês de outubro.

Aos 59 anos e com a CNH em mãos, ela contou que a habilitação era um sonho de consumo que só se realizou graças ao programa. “O programa me possibilitou isso, porque dinheiro hoje em dia tá difícil. Chegou numa boa hora eu só tenho que agradecer ao Detran e a toda equipe de profissionais que me ajudou nessa conquista. Você fica até meio neutralizada porque a emoção é muito grande, né? Eu nunca desisti, sempre tive a força, a esperança e a coragem. Nunca desisti desse objetivo de conquistar a minha CNH".

Eliane contabilizava duas reprovações pois não estava bem emocionalmente por algumas dificuldades que enfrentou, como a perda recente da mãe. “Na terceira, Deus abençoou e abriu as portas. O dia da prova começou meio sufocado, mas eu consegui. Eu mentalizei: vou ter que dar uma alegria pro meu professor, se não ele não vai nem querer me ver mais”, conta aos risos.

O professor é José Neusvaldo, instrutor PCD do Detran-MS, que também ficou emocionado com a conquista da aluna. “É sempre uma emoção diferente, você habilitar uma pessoa e saber que todo esse projeto traz dignidade às pessoas. Traz oportunidades de vida que às vezes estão paradas. Principalmente uma pessoa nessa situação de vulnerabilidade, que está aqui querendo uma oportunidade para continuar sua vida de uma forma melhor”.

O primeiro edital do Programa CNH MS Social prevê habilitar 5 mil pessoas no Estado, sendo 250 habilitações de PcD (Pessoa com Deficiência). De acordo com a coordenação do programa no Detran, são 85 em Campo Grande, dos quais 45 já foram convocados para iniciarem o processo.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, destaca o viés social do programa. “Isso é muito significativo para nós. É um programa que gera oportunidades para o cidadão, promove inclusão e melhora o trânsito como um todo. É uma transformação social alinhada com as políticas públicas desenvolvidas pelo governador Eduardo Riedel”.

