JD1TV: sucuri 'vomita' outra cobra em vídeo gravado por pescador

Não foi desta vez, Mato Grosso do Sul! Viral em todo o país, um vídeo de uma imensa sucuri "vomitando" outra serpente da mesma espécie, está circulando nas redes sociais. Apesar de parecer ter sido em MS, o vídeo teve origem em outro lugar, na verdade.

O pescador responsável pelo flagrante da sucuri regurgitando a menor é o Marcelo Parreira. Segundo ele, o flagra aconteceu em Goiás. "Esse vídeo eu gravei no Rio Verdinho, uma represa entre as cidades de Itarumã e Caçu", disse ele.

Apesar de ter viralizado recentemente, Marcelo também relatou que a história é do início do mês de fevereiro. No entanto, resolveu publicar o vídeo completo somente em abril.

"Me lembro como se fosse hoje. Fiquei sem entender nada, apenas contemplei. Sem dúvida nenhuma é um presente de Deus e da natureza, acredito que uma cena rara de se ver", ressaltou o pescado.

Nas imagens, é possível ver a serpente menor tentando sair de dentro da maior. "Se não filmasse, seria apenas história de pescador!", escreveu o goiano no título da gravação. Assista:

