Colecionando memórias: Menina autista faz tour acompanhada do galo de estimação

A menina Aymee Soares de Almeida, 12 anos, a mãe, Janete, e a tia, Nilza, moradoras de Cascavel, no sudeste do Paraná, fizeram um tour guiado diferente por Curitiba. Dessa vez, com o galo Paçoca Gabigol, animal de suporte emocional que acompanha Aymee há quase 2 anos. Ela é autista e o animal promove conforto emocional em momentos que podem gerar estresse.

O passeio aconteceu na última segunda-feira (9) e teve apoio e acompanhamento da Prefeitura de Curitiba, do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba e da agência de turismo Julytur & Andestur Receptivo, que oferece desde 2019 tours especializados para pessoas com diversas deficiências. A família de Aymee e o galo Paçoca visitaram atrativos turísticos da capital, como o Jardim Botânico e Santa Felicidade.

"O roteiro deve ser flexível podendo ser alterado visando o conforto emocional e a melhor experiência para os turistas especiais e suas famílias, se necessário”, explicou Lilian Muñoz, guia de turismo e proprietária da agência de turismo.

Durante a visita à Galeria das Quatro Estações no Jardim Botânico, Aymee e Paçoca se encontraram com a família do menino também autista Felipe Marcanzoni Nonenmacher, de Campinas (SP). O galo Paçoca – que também usa a fita colorida que identifica os autistas colada em suas penas – imediatamente chamou a atenção do pequeno Felipe, que foi acariciá-lo.

O almoço foi no Restaurante Madalosso. O maior restaurante das Américas não impôs nenhum obstáculo à presença de Paçoca, que se empoleirou nas costas da cadeira à mesa de refeições e ali ficou sorvendo seu suco de uva oferecido por Aymee ou bicando um pouco de sorvete. O grupo ainda visitou a Vinhos Durigan do Enólogo Michel Fernando Struciate e conheceu o processo e as máquinas de produção de suco de uva, vinhos e espumantes produzidos ali em grande escala. *Com informaçoes do portal Banda B.

Deixe seu Comentário

Leia Também