Coletor mirim: criança de 4 anos ganha festa com tema da Solurb na Capital

Dia do Gari: profissionais são ídolos de crianças e ganham até lanche no dia a dia

O pequeno Murilo Medina, que completou 4 anos no último domingo (10), ganhou uma festa de aniversário com um tema que ele adora. Ao invés de super-heróis ou outros personagens infantis que as crianças costumam escolher para celebrar a data tão especial, o menino é fã dos garis, profissionais que fazem a coleta de lixo nas ruas de Campo Grande. E é claro que o pedido foi atendido pelos pais, com direito a roupinha da Solurb e tudo mais!

Ao JD1, Marcos Tenório, pai do menino, contou como foi os preparativos para realizar a festinha do jeito que o filho havia pedido. "A saga começou uns três meses antes do aniversário dele. Quando demos a ele a opção de escolha do tema, sem titubear ele escolheu o caminhão de coleta 'dos amigão'. A ideia sempre foi conseguir a roupinha da Solurb, mas sabíamos que não seria fácil", iniciou o pai.

Desenvolvendo uma ação com as crianças, a concessionária responsável pela gestão da Limpeza Urbana e o Manejo de Resíduos Sólidos da Capital costuma fornecer o uniforme de coletor mirim, e foi assim que Tenório conseguiu a roupinha para o aniversário do filho. "Não foi fácil, tivemos que correr atrás para que tudo desse certo. O mais importante de tudo isso foi ver o Murilo feliz, com algo que ele gosta desde pequeno", comentou o pai.

A festinha de aniversário de Murilo foi realizada nessa segunda-feira (11), na escola onde estuda, junto dos amiguinhos de sala de aula. Com muita pipoca doce, bolo e refrigerante, os 4 aninhos vai ficar marcado em sua memória para sempre. "Ele sempre amou o caminhão de coleta. Não importa se está frio ou chovendo, se ele está em casa e acordado, vai sair para ver 'os amigão' como ele chama, passarem. Nós como pais, fazemos de tudo para ver o filho feliz, e isso não tem preço", finalizou à reportagem.

