Com 115 anos, María Branyas é considerada a pessoa mais velha do mundo

Na última terça-feira (17), o mundo foi surpreendido pela morte da freira francesa Lucile Randon, conhecida como Irmã André, que tinha o título de pessoa mais velha do mundo pelo livro dos recordes Guinness. Ela faleceu aos 118 anos na cidade de Toulon, no sul da França. Agora, quem passa a deter o título é a espanhola María Branyas Morera, que possui 115 anos.

Apesar de ainda não ter sido oficializada pelo Guinness, a espanhola, que nasceu em 4 de março de 1907, em São Francisco, na Califórnia (EUA), com 115 anos e 319 dias, passou a ser a pessoa mais longeva do mundo. Essa informação foi divulgada pelo Grupo de Pesquisa em Dinâmicas Demográficas do Departamento de População do governo espanhol.

Atualmente, María vive na cidade de Olot, na Catalunha, Espanha. De acordo com o site Proyecto Branyas, María Morera vive nesse local há 20 anos, sem problemas cognitivos ou doenças graves.

Ela é filha de espanhóis, e nasceu nos EUA porque o pai, jornalista que trabalhava no México, passou a ser responsável pela revista americana Mercurio.

María Branyas Morera chegou a viver em Nova Orleans (EUA) e, mais tarde, mudou-se para a Espanha, passando por Barcelona, Banyoles, Girona, Sant Antoni de Calonge e Palol de Revardit. Nas últimas duas décadas, escolheu viver em Santa María del Tura de Olot, onde já estavam uma amiga e a prima do já falecido marido.

