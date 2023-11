Com a turnê "D", Djavan fará show em Campo Grande em 2024

"Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro". Os fãs de Djavan, que moram em Campo Grande, têm motivos para comemorar. O cantor volta a Campo Grande em 2024, para um show que será realizado no dia 27 de abril, no Bosque Expo, do Shopping Bosque dos Ipês. O show faz parte da sua nova turnê mundial "D".

A turnê de Djavan foi anunciada em dezembro de 2022, mas o primeiro show aconteceu em março deste ano, em Maceió (AL), com ingressos esgotados em praticamente todas as cidades por onde passou. Além de ser a estrela do show, Djavan também assina a direção e os arranjos do espetáculo, demonstrando sua versatilidade como artista.

O nome da turnê é uma homenagem ao seu 25º álbum de estúdio, lançado em agosto de 2022. O álbum "D" é uma proposta à felicidade, ao futuro e à esperança, como o próprio Djavan descreve: "Fiz um disco tentando quebrar a hegemonia do obscurantismo, da falta de esperança."

O público que comparecer ao show na Capital pode esperar um repertório repleto de surpresas. Além das faixas do último trabalho, como "Num Mundo de Paz" e "Primeira Estrada", o artista promete encantar a plateia com aproximadamente 20 canções que contemplam sucessos de todas as fases de sua carreira. Mesmo que Djavan renove a lista de clássicos de uma turnê para outra, músicas como "Sina" e "Flor de Lis" têm lugar cativo em todos os shows.

No palco, Djavan será acompanhado por uma banda de músicos talentosos, que derá suporte à sua voz e violão.

O evento será promovido pela Pedro Silva Promoções e Jamelão, e promete ser um dos eventos mais aguardados do ano, com a venda de ingressos programada para ter início neste mês de novembro. Para garantir o ingresso, basta entrar em contato pelo WhatsApp (67) 9 9296 – 6565 de segunda a sábado, das 13h às 18 horas.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também