Com atendimento personalizado, 'Da Márcia - Amor e Sabor' tem se destacado na Capital

Só de ver as fotos dá vontade de provar! A cozinha gourmet 'Da Márcia - Amor e Sabor' que oferece um cardápio amplo e personalizado para combinar com diferentes ocasiões, tem se destacado cada vez mais no ramo das festas na Cidade Morena, seja noivados, chás, confraternizações, batizados, aniversários ou qualquer ocasião marcante. Ao JD1, a empresária Márcia Kirchesch contou a trajetória da empresa que nasceu pelo seu amor pela cozinha.

Márcia Kirchesch

Criada em 2018, a 'Da Márcia - Amor e Sabor' começou na casa da empresária. Advogada por formação, ela transformou o hobby em uma profissão e passou a atender eventos de pequeno porte e reuniões familiares, até então.

Não demorou muito para o serviço especializado e de alta qualidade conquistar diversos clientes em Campo Grande. Com isso, o espaço e a equipe foram crescendo, até a chegada da sede própria, localizada no bairro Monte Castelo, o qual conta com estacionamento próprio para os clientes, além da tão sonhada cozinha profissional.





Diante todas as mudanças e conquistas ao longo dos últimos 7 anos, para Márcia, o diferencial de sua cozinha gourmet é o relacionamento com o cliente. "Nosso diferencial, sem dúvidas, é o atendimento personalizado a cada cliente, a cada família que nos detalha os gostos, preferências. E baseados nisso, tornamos o evento inesquecível. Tanto pelo sabor quanto na apresentação dos pratos, que são de comer com os olhos", ressaltou a empresária à reportagem.



Cardápios para todas as ocasiões

Com foco em atender eventos com até 80 convidados, a 'Da Márcia - Amor e Sabor' tem um cardápio completo que deixa ainda mais especial o evento dos clientes. Garantindo qualidade em cada ingrediente, o toque especial é o tempero caseiro.

O menu oferece incontáveis opções, entre elas: o clássico pão surpresa gourmet, quiches, empadões, cuscuz, terrines, salpicão especial de frango, salada de bacalhau, queijo brie com massa folhada, caponata de berinjela, sanduíches de verão, canapés, finger foods, e para as noites frias, caldos e sopas servidos no pão italiano.

Vale destacar que o cardápio é elaborado conforme o gosto do cliente e o que a ocasião oferecida por ele pede. Em datas comemorativas, como Páscoa, festas juninas e Natal, a empresa também atende com um menu diferenciado e especial para cada época do ano, se atentando sempre a atualidade.

Encomendas

As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (67) 99203-6964 ou no número 3022-6964. A 'Da Márcia - Amor e Sabor' está localizada na Rua Alegrete, 59 - Monte Castelo. O horário de funcionamento é de segunda-feira a sábado, das 7h30 às 18h30. Aos domingos o local está aberto das 9h30 às 12h30.

