Com aumento de pets, passeio em Campo Grande exige cuidados e atenção dos tutores

Campo Grande completa mais um aniversário nesta terça-feira (26) e em meio a isso, cresce a presença de animais de estimação na cidade.

Dados do censo de 2023 estimam 287.768 pets na Capital, entre cães e gatos, um aumento de 39,25% em relação a 2015. Esse crescimento evidencia a necessidade de regulamentações e cuidados no convívio em espaços públicos. Segundo a Fundação Municipal de Esporte (Funesp), o acesso de cães a parques e praças é permitido mediante regras estabelecidas pela Portaria nº 02/2022.

Os animais devem estar vacinados, acompanhados por maiores de 18 anos e mantidos na guia. Raças como Pit Bull, Rottweiler, Dobermann e Mastim Napolitano podem frequentar os espaços, desde que utilizem enforcador e focinheira. Contudo, existem restrições: cães não podem circular em campos gramados, quadras poliesportivas, arenas de areia, pistas de atletismo e parques infantis, e os tutores devem recolher os dejetos dos animais.

Os shoppings de Campo Grande também se adaptaram à presença de pets. Alguns permitem apenas cães de pequeno porte, outros exigem transporte em bolsas ou guias curtas, e há estabelecimentos que oferecem pontos de hidratação e áreas de descanso para os animais.

Mais do que regras, especialistas reforçam que bom senso dos tutores é essencial. Animais agressivos ou medrosos devem passear com coleira e, se necessário, focinheira, evitando riscos a outros pets e pessoas.

A vacinação em dia, incluindo antirrábica e polivalente, é fundamental para prevenir doenças como cinomose, hepatite infecciosa canina, parvovirose e leptospirose.

Iandara Schettert Silva, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Estácio Campo Grande, reforça a importância desses cuidados: “O passeio é um momento de lazer, mas também de responsabilidade. Manter o cão na guia, cuidar da vacinação e observar o comportamento do animal são atitudes que evitam problemas de saúde e de convivência. É o bom senso do tutor que garante a segurança de todos.”

