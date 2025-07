Com clima retrô, Campo Grande recebe lançamento da RetrocarMS

Campo Grande será tomada pelo espírito retrô nesta terça-feira (8), com o lançamento oficial da RetrocarMS O Encontro das Máquinas, um dos maiores eventos dedicados a carros antigos no Estado.

A noite de estreia ocorrerá na Época Sanduicheria, localizada na Rua 15 de Novembro, 2621, a partir das 19h, com entrada gratuita.

Com ambientação temática e exposição de veículos clássicos, o local reunirá entusiastas da cultura automotiva, música ao vivo e peças que marcaram gerações. A programação contará com show da banda Prepotente.

Organizado pela Confraria Apaixonados por Fusca e Derivados de MS, o evento tem mais de 20 anos de história e retorna em 2025 com nova identidade inclusive no nome após o hiato causado pela pandemia.

A proposta da nova edição é ampliar o alcance da confraternização entre colecionadores, restauradores e admiradores de relíquias sobre rodas, reunindo representantes de diversos municípios do Estado, de outros estados e até de países vizinhos como Paraguai e Bolívia.

O lançamento da RetrocarMS deve reunir entre 80 e 100 veículos antigos, antecipando a grande mostra marcada para os dias 9 e 10 de agosto de 2025, na Praça do Papa, em Campo Grande.

O evento principal terá dois dias de programação, com shows, premiações em diversas categorias e homenagens aos participantes que percorrerem maiores distâncias até a Capital.

O evento também terá um viés solidário, com arrecadação de alimentos não perecíveis (exceto sal) durante os dias do encontro oficial, destinados a entidades assistenciais da Capital.

