Com entrada gratuita, Dani Black se apresenta hoje na Capital

Bora, Campo Grande! Nesta quarta-feira (25), tem show do cantor Dani Black, no Teatro Glauce Rocha. A entrada é gratuita, então é só se programar e chegar no teatro com antecedência para garantir o lugar e curtir o show.

De acordo com a divulgação do evento, a apresentação está marcada para ter início às 20h30.

Nas redes sociais, o cantor disse estar animado para o show com repertório do seu trabalho 'Freqüência Rara'.

"Campo Grande é minha casa e eu quero demais ver todo mundo que ama meu som lá pra gente viver essa noite! Já tô arrepiado de pensar. Repertório do Freqüência Rara pela primeira vez aí!", compartilhou o cantor. Confira:

