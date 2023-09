Com gravação de DVD, Bruno & Marrone agitaram a noite de sexta na Capital

Sexta-feira (1º) foi a vez do povo de Campo Grande curtir o show de uma das duplas sertanejas mais famosas do Brasil. Donos de vários sucessos, Bruno e Marrone realizaram a gravação do novo DVD na Capital, no Shopping Bosque dos Ipês. E é claro que o JD1 esteve por lá, conferindo tudo!

Cantando músicas que consolidaram a carreira dos dois, como 'Por um gole a mais', 'Agora vai', 'Passou da conta', entre várias outras, canções inéditas também foram gravadas e apresentadas ao público.

Ao JD1, a dupla comentou sobre a escolha de realizar a gravação do DVD na Capital. Para eles, a Cidade Morena tem um papel especial na carreira de Bruno & Marrone. "Decidimos voltar à Campo Grande dessa maneira especial, porque é uma cidade importante para nossa carreira. O Estado, como um todo, é importante para nós. Temos várias histórias boas por aí (risos) e o público que nos recebe muito bem sempre!", compartilharam.

Ainda para a reportagem, os sertanejos detalharam sobre o que o público - que não conseguiu ir no show - pode esperar desse DVD. "Nossas músicas já foram regravadas por muitos artistas, então pensamos em apresentar nossas próprias versões. Temos um público novo que veio com as plataformas digitais durante a pandemia, e é legal mostrar que não perdemos a nossa essência. É um momento para reviver com os fãs memórias bacanas, só que com uma nova roupagem aos sucessos. O repertório foi surpresa, e com certeza alegrou muita gente quando ouviu de novo. Quem está em casa também vai curtir muito", finalizou.

Confira trechos de como foi a gravação do novo DVD de Bruno & Marrone em Campo Grande:

