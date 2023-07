Com leucemia, jovem faz 'vaquinha online' para pagar tratamento oncológico

Desde outubro do ano passado, há nove meses, a jovem Tallita Knebel, 27 anos, enfrenta uma batalha incansável contra a leucemia, uma doença traiçoeira que impactou a vida dela e de sua família. Para arcar com os valores do tratamento oncológico, Tallita organizou uma Vakinha Online, a qual tem divulgado em suas redes sociais, com apoio de familiares e amigos. A meta é R$ 15 mil e jpá foram doados R$ 11 mil, mas ainda dá tempo de ajudar!

Segundo a jovem, o tratamento tem sido árduo e repleto de desafios. "Contrai covid-19, uma bactéria resistente, e a baixa produção de células que me levou a incontáveis transfusões de sangue. Mas jamais deixamos de lutar com coragem e esperança pela recuperação plena. Infelizmente, a complexidade do tratamento começou a afetar nossas finanças, tornando a situação ainda mais difícil", iniciou ela.

A leucemia é um tipo de câncer que afeta o sangue e a medula óssea, e exige uma abordagem médica especializada e contínua. Apesar de realizar o tratamento pelo SUS (Sistema Único de Saúde), Tallita ainda precisa arcar com valores altos de exames, medicações não disponíveis no Sistema, psicólogos e outros custos.

"Ao longo desse caminho, fomos recebidos com apoio e solidariedade de amigos e familiares, que têm sido nossos pilares nessa luta. Entretanto, uma situação chegou a um ponto crítico em que precisamos buscar ajuda além do nosso círculo íntimo", ressaltou.

"A possibilidade de a doença não ter sido totalmente erradicada, e a perspectiva de iniciar um novo protocolo de tratamento, são fontes adicionais de apreensão. Neste momento, humildemente, recorremos à generosidade de pessoas de boa vontade que podem nos auxiliar nessa jornada. Qualquer ajuda financeira será bem-vinda e fará toda a diferença na continuidade do tratamento. Nosso objetivo é garantir os melhores recursos médicos disponíveis para enfrentar a leucemia com a maior eficiência possível, proporcionando assim uma maior probabilidade de sucesso na cura", acrescentou ela.

A jovem ainda acredita haver diversas formas de contribuir com sua causa, seja através de doações diretas ou compartilhando sua história para alcançar um número maior de pessoas dispostas a ajudar.

Aqueles que puderem ajudar no tratamento de Tallita, as doeações podem ser feita por meio da Vakinha Online ou contribuir via Pix usando a chave: [email protected] .Ajude!

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também