Com mais de 200 mil seguidores, gari de Maracaju faz sucesso na internet

"Trabalhe com o que você ama, e nunca mais precisará trabalhar na vida!", parece que Maicon Arguelho, mais conhecido como “Gari MS”, leva bem a sério esse ditado popular. De Maracaju, a 159,5 km de Campo Grande, o jovem tem feito sucesso no Instagram e TikTok com vídeos que mostram um pouco do seu dia a dia na profissão de coletor.

Com 221,3K de seguidores no Tik Tok e 12,5K no Instagram, Maicon conquistou um grande público que acompanha o seu perfil, onde publica vídeos de humor. Somente em três vídeos ele soma mais de 14,5 milhões de visualizações.

Um de seus vídeos mais recente que fez sucesso na internet, ele estava vestido de Barbie, enquanto trabalhava. “O amor ao trabalho nos ajuda a vencer o cansaço e desempenhar nossa função com alegria e motivação”, disse ele.

Além da alegria e do amor ao trabalho, o "Gari MS" ainda chama a atenção dos internautas devido a sua velocidade. “Usain Bolt”, comentou um seguidor comparando Maicon com o corredor olímpico.

Vários outros vídeos, com diversas temáticas, são publicados por Maicon em seus perfis. Para acompanhar o gari mais famoso de Mato Grosso do Sul, o siga no TikTok, Instagram, Facebook, Kwai e Youtube.

