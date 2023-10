Com obras do Pantanal, artista de MS recebe prêmio internacional em Londres

Com sangue Sul-mato-grossense correndo nas veias, o artista plástico Petterson Silva recebeu a condecoração internacional do Prêmio ‘Top Of Mind’, entregue no dia 12 de outubro em Londres, na Inglaterra. A cerimônia de premiação contou com a presença de personalidades como Cissa Guimarães e Oscar Magrini.

Por meio de traços hiper realistas, Petterson expressa a brasilidade e as riquezas naturais em suas obras, com intuito de conscientizar as pessoas sobre a necessidade de conservação da fauna de seu habitat.

“Esse é um momento muito importante na minha trajetória artística, estive em Londres onde representei Mato Grosso do Sul e recebi esse prêmio muito significativo”, destacou o artista.

Petterson foi premiado como profissional Destaque Internacional na Inglaterra, por suas pinturas realistas que retratam animais do bioma pantaneiro. Para o artista, a premiação é um privilégio e representa um momento único em sua carreira.

