Com poemas sobre o Cerrado, José Alfredo Abrão lança livro amanhã na Capital

Para lançar o seu décimo primeiro livro, sendo o quinto de poesia, José Alfredo Santos Abrão, volta a Campo Grande nesta quinta-feira (9). Ao longo de seus treze poemas, o livro: ‘Entre a Babitonga e o Capibaribe’, fala sobre uma ligação entre Santa Catarina (Baía da Babitonga) e Pernambuco (Estuário do Capibaribe). Mostrando entre eles, o cerrado sul-mato-grossense.

Ao JD1 Notícias, o escritor comentou que as relações de origens históricas de sua família o fizeram escolher Campo Grande, mais uma vez, para o lançamento de mais uma de suas obras. “Venho aqui com alguma frequência. Tenho todo um vínculo com a cidade”.

Comentando sobre um dos trechos, principalmente sobre “Outro Dia no Cerrado”, José falou que não é apenas sobre a paisagem naturais, mas tem também a questão social e sensível de olhar as coisas.

“Esse poema trata da minha percepção sobre a paisagem do cerrado. Fiz pensando muito na minha experiência, de conhecer um pouco aqui desde a infância. É muito interessante, muito atraente, tem uma filosofia meio imaginária sobre essa paisagem do Cerrado”, explicou ele.

O paulistano, que hoje mora em Recife, José Alfredo, foi finalista do Prêmio Pernambuco de Literatura, com Cronomáticas e outros contos (Fundarpe, 2015). Recebeu dois prêmios nacionais: 100 anos da Semana de Arte Moderna, com Andares entre dois Andrades (MinC, 2018) e 200 anos da Independência, com Ave Nossa Senhora da Independência (SeC, 2019). Recebeu também o Prêmio Funarte de Dramaturgia, pela peça (ainda inédita) Pajelança (Funarte, 2021).

‘Entre a Babitonga e o Capibaribe’, da Editora Letradágua, de Joinville, será lançado amanhã no Jido, localizado na Rua Cassilândia, n° 28, no Jardim Autonomista.

Deixe seu Comentário

Leia Também