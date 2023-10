Com show de Belo, "Patricinha Tbm Samba" acontece em dezembro na Capital

Está de volta! Criada em Campo Grande, a "Patricinha Tbm Samba", conhecida como a festa mais charmosa do Brasil, já tem data marcada. E com ela, o cantor Belo voltará a Cidade Morena para agitar o público levando muita alegria, animação e, claro, muito samba no pé.

Marcada para o dia 2 de dezembro deste ano, o evento acontecerá no shopping Bosque dos Ipês. Com 10 anos de projeto e mais de 40 edições, a festa já passou por várias cidades brasileiras, e continua com a mesma essência do samba e pagode raiz.

Conhecido pelos sucessos 'Derê', 'Farol das Estrelas' e 'Perfume', Belo promete cantar muita música boa para os amantes do samba.

O evento contará com os mais diversos setores para acomodar o público:

* Suítes - para 10 pessoas (1 Garrafa de Whisky);

* Extra Vip;

* Bistrôs s/ banquetas - para 06 pessoas;

* Bistrô s/ banquetas - convite individual;

* Área Vip.

Os ingressos podem ser comprados pelo site ou na Barbearia A Banca Amazonas e A Banca Lounge. Vendas de suítes, clique aqui.

