Com tema 'Verão', Feira do Bosque acontece neste fim de semana em Shopping da Capital

A Feira do Bosque da Paz é a maior feira cultural do Estado. E uma vez por mês, com pequenas versões, ela vai ao Shopping Bosque dos Ipês. Desta vez, será neste sábado (8) e domingo (9), com mais de 20 expositores reunidos com produtos artesanais, gastronomia seca, produtos veganos e feira de adoção de pets.

O evento promove a economia criativa e apoia dezenas de empreendedores de diversas regiões de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul. Para essa edição, haverá: arte sacra, sobremesas, macarons, mel, bordado e canecas. Também serão expostos produtos de moda pet, saboaria, moda autoral infantil, geek store, doces cristalizados, cones trufados, bolos, compotas e pimentas, mini salgados no pote.

Para aqueles que apreciam culinária regional, haverá ainda pamonha, cachorro quente e petiscos veganos. Essa edição da Feira do Bosque no Bosque será temática de Verão, com itens promocionais exclusivos para os dias de evento.

Serviço

Feira do Bosque;

Sábado (8) e domingo (9);

1º piso do Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796.

