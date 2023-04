Comediante francês visita Capital e faz relato de 'gringo em Campo Grande'

O comediante francês, Paul Cabannes, fez um vídeo no TikTok relatando como é um 'gringo na Capital Sul-Mato-Grossense'. O artista se apresentará no dia 16 de abril no Teatro Glauce Rocha.

Morando há 7 anos no Brasil, o estrangeiro conhecerá Campo Grande pela primeira vez, onde fará um stand-up 'Parisileiro - um parisiense pra lá de brasileiro'.

Na publicação, o comediante destaca as principais características da cidade, citando o tradicional tereré, a água potável e a famosa 'treta' de errar o nome do estado - quando confundido com Mato Grosso.

O vídeo bem humorado, aproveita toda a brincadeira para deixar um convite no final para o show que ocorre neste final de semana, no Teatro Glauce Rocha.

Confira a publicação abaixo:

Deixe seu Comentário

Leia Também