Comportamento

Confira tradições curiosas pelo mundo para receber o Ano Novo com sorte

Rituais de diferentes culturas prometem prosperidade, saúde e bons presságios para 2026

31 dezembro 2025 - 15h49Da redação
Imagem ilustrativa  

A virada do ano é celebrada de diferentes maneiras ao redor do mundo, e muitas dessas tradições carregam simbolismos ligados à sorte, prosperidade, saúde e boas energias. De rituais religiosos a costumes cheios de superstição, e até diversão, essas práticas atravessam gerações e seguem firmes como forma de renovar as esperanças para o novo ciclo. Confira algumas das mais curiosas:

1. Começar com o pé direito
Na Escócia e na Grécia, a primeira pessoa que entra na casa após a meia-noite pode definir a sorte do ano. Por isso, o ideal é que seja alguém querido, entrando sempre com o pé direito e, de preferência, sem as mãos vazias, simbolizando prosperidade.

2. Pular para dar sorte
Na Dinamarca, a tradição manda subir em uma cadeira e pular no exato momento da virada, como forma de “saltar” para um ano melhor. No Brasil, quem está no litoral segue fielmente o costume de pular sete ondas e fazer sete pedidos.

3. Doze uvas para doze meses felizes
Na Espanha e em países de língua espanhola, o ritual acontece nos últimos segundos do ano: comer 12 uvas, uma a cada badalada do relógio, promete 12 meses de felicidade, abundância e prosperidade.

4. Desejo escrito, queimado e brindado
Na Rússia, os desejos de Ano Novo são quase um ritual sagrado. As pessoas escrevem seus pedidos em um papel, queimam e jogam as cinzas dentro da taça de champanhe — que é bebida em seguida.

5. Mala pronta para viajar
Na Colômbia, quem deseja um ano cheio de viagens e novas experiências dá uma volta no quarteirão à meia-noite carregando uma mala, acreditando que o gesto abre caminhos para muitos destinos.

6. Prosperidade à mesa
Na Itália, a tradição é garantir um prato especial na virada: “cotechino com lentilhas”. As lentilhas lembram pequenas moedas e simbolizam riqueza e prosperidade financeira.

7. Tudo redondo para atrair abundância
Nas Filipinas, o formato importa — e tem que ser redondo. Frutas circulares, roupas com bolinhas e moedas fazem parte do cenário, reforçando a ideia de fartura e abundância no novo ciclo.
Independentemente da cultura, todas essas tradições têm algo em comum: a vontade de começar o ano acreditando em dias melhores. E superstição ou não, esperança sempre vale a pena.

