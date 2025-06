Conselho do F.uturo proporciona maior conexão entre empreendedores na Capital

Trazendo um movimento de networking entre empreendedores da Capital, o Conselho do F.uturo proporcionou uma troca de conexões, em evento realizado na última semana, amplificada pela presença do editor-chefe da Forbes Brasil, José Vicente, cuja revista prepara uma edição Especial para o Centro Oeste.

Durante jantar com empresários, investidores e lideranças regionais o Conselho do F.uturo, debateu temas como inovação, impacto, reputação e o futuro dos negócios, o evento visa conectar o estado ao mapa das grandes decisões nacionais.

O movimento é idealizado pelo investidor e empresário Heitor Castro e o médico e empreendedor Dr. Tiago Dutra. “Todo esse contexto que estamos criando, esse movimento se iniciando com a vinda do José Vicente é para que a gente potencialize quem são os empresários, os empreendedores, as empresas que representam o Estado do Mato Grosso do Sul. Mostrar que além do agro existem grandes indústrias vindo, grandes empresários e mostrar isso nos enche de orgulho”, contou Heitor

Após convite de Heitor e Dr. Tiago, o editor-chefe da Forbes pôde conhecer os demais seguimentos do Estado, que serão explorados na Edição Especial da Revista. “A ideia é trazer esse protagonismo para o nosso Estado. Tivemos muito sucesso em trazer grandes empresários dentro de um único local, algo que era muito difícil até então”, finaliza Heitor

Segundo José Vicente, a visita a Campo Grande trouxe uma nova percepção sobre o Estado. “Eu vim para conhecer e até ver mesmo o potencial das empresas daqui para fazerem parte desse especial. Vi que a economia da região, ela não é tão dependente ou não é mais tão ligada apenas ao agronegócio como a gente imagina". Além do seguimento da celulose, José Vicente conta que a experiência "abriu sua cabeça", devido a riqueza de oportunidades em setores como tecnologia, saúde, varejo, construção, construção civil.



Para o Dr. Tiago Dutra, as novas propostas para o Conselho do F.uturo devem ser bem estudadas. "Vejo como a possibilidade de juntar grandes empresários que têm uma visão em comum, daquilo que a gente sabe que é o Mato Grosso do Sul, atuando em conjunto, um ajudando o outro, um alavancando o outro, fazendo realmente uma comunidade cada vez mais se fortalecida através desse movimento".

O objetivo é dar continuidade ao projeto do Conselho do F.turo que teve o primeiro evento no dia 5 de junho. "É algo que tem que ser muito bem analisado, porque tudo que a gente se propõe a fazer é com um cuidado muito especial, terá um propósito, acredito mesmo que é só o início", conclui Dr. Tiago Dutra.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também