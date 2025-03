Conselho Regional de Farmácia realiza drive-thru de descarte de medicamentos

O Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul (CRF-MS) dará início, nesta quinta-feira (20), ao 12º Drive-Thru da Reciclagem, uma ação que visa o recolhimento de medicamentos vencidos e em desuso, promovendo o descarte correto e a proteção tanto da saúde pública quanto do meio ambiente.

O evento ocorrerá até 22 de março, nos altos da Avenida Afonso Pena, ao lado do Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

A ação é organizada pelo Instituto Lixo Zero, com o apoio da Prefeitura de Campo Grande, e tem sido realizada anualmente, com grande adesão da comunidade.

Em edições passadas, o CRF-MS recolheu mais de 100 kg de medicamentos vencidos, reforçando a importância da conscientização sobre o descarte adequado desses produtos.

Durante o evento, a equipe do CRF-MS, liderada pela presidente Daniely Proença, contará com a presença de farmacêuticos convidados e membros da comunidade acadêmica, que estarão disponíveis para orientar a população sobre como realizar o descarte de forma correta e segura.

A iniciativa tem como objetivo reduzir os riscos à saúde, evitando que medicamentos vencidos ou armazenados de maneira inadequada possam ser ingeridos ou afetar o meio ambiente.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também