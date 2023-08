Corno revoltado: homem se pendura em ônibus para flagrar suposta traição; Veja

Para flagrar uma suposta traição, um homem é capaz de qualquer coisa, inclusive, de se pendurar na janela de um ônibus em movimento. O vídeo, que viralizou nesta semana nas redes sociais, mostra os passageiros desesperados tentando avisar o motorista para acelerar antes do rapaz se segurar na janela do veículo.

O caso aconteceu na BR-316, no bairro da Guanabara, em Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com a imprensa local, a situação teria começado no momento em que o rapaz viu a mulher entrando no transporte coletivo, junto ao suposto amante.

Revoltado, o companheiro não pensou duas vezes: desceu da moto e resolveu se pendurar pelo lado de fora do coletivo. Em um determinado momento, ele chega a entrar com uma parte do corpo pela janela.

Apontando o dedo para a mulher, ele repetia diversas vezes: “Eu só quero que ela desça”. Enquanto isso, os outros passageiros gritavam desesperados, com medo do desfecho da situação.

Apesar do alerta das pessoas, o motorista do ônibus seguiu a viagem por cerca de 1 km e só parou no próximo ponto. Uma equipe da polícia, que estava parada em frente a uma concessionária, conseguiu intervir e retirou a mulher e o homem do ônibus para prestar esclarecimentos. Confira:

