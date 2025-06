Costelada solidária arrecada fundos para levar pitmaster de MS ao campeonato internacional

No próximo dia 22 de junho, a Casa Medina BBQ, localizado na Avenida Orlando Daros, 651, Campo Grande, será palco de uma costelada beneficente com o objetivo de arrecadar recursos para que o pitmaster André Medina represente o Mato Grosso do Sul no KCBS Brasil Barbecue Contest 2025.

A competição, considerada uma das maiores do mundo no segmento de churrasco, será realizada nos dias 28 e 29 de junho, em Sorocaba (SP).

O evento solidário reunirá música ao vivo e costela defumada. Cada prato vendido contribuirá para cobrir os custos da participação de Medina na competição, que pode abrir portas para até três etapas internacionais do American BBQ nos Estados Unidos.

Os interessados podem adquirir ingressos antecipados por R$ 100, valor que dá direito a uma costela defumada no tradicional PitSmoker, servindo até duas pessoas, pelo PIX (67) 99892-2101.

Quem comprar antecipadamente ainda concorre a brindes exclusivos. No dia do evento, haverá também a opção de compra para consumo no local ou retirada.

Programação musical

O evento contará com apresentações ao longo do dia, incluindo:

11h: Carlos Martinez & Wilson Braga

16h: Burnout

20h: Tribo 67

