Cresce número de crianças registradas apenas com o nome da mãe em MS

Nos últimos anos têm crescido o número de crianças que estão registradas apenas com o nome da mãe, em Mato Grosso do Sul. Prova disso que desde 2020, cerca de 14 mil bebês tiveram apenas o nome da mãe na certidão de nascimento. E do pai? Ninguém nunca viu.

Mas o aumento reflete na comparação entre os anos de 2023 e 2024. No ano retrasado, foram 2.690 casos, enquanto no ano passado, houve 2.750 registros, um pequeno aumento de 2,2% entre os dois períodos.

Conforme os dados do Cartórios de Registro Civil do Mato Grosso do Sul, até maio deste ano, já são mais de mil recém-nascidos registrados apenas com o nome da mãe em todo o estado.

Porém, o número de crianças sem o nome do pai foi crescendo em sequência com o passar dos anos. Em 2020, o número foi de 2.597, enquanto 2021 subiu para 2.644 e em 2022, foram 2.649.

Segundo a Arpen (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), esses números refletem a realidade de milhares de mulheres que assumem sozinhas a maternidade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também